Was kann die Powerstation go rugged von mophie?

Anzeige | Wer kennt es nicht: Man ist unterwegs und hat vergessen, das Handy aufzuladen. Praktisch ist es da, wenn man eine Powerstation mit sich führt. Doch was, wenn das Auto aufgrund einer entladenen Batterie nicht mehr anspringt oder wenn die Autoreifen luftleer sind? Für all das hat die mophie Powerstation go rugged eine Lösung. Was das Gerät alles kann, zeigt dieser Artikel.

Fakten zur mophie Powerstation go rugged

Luftkompressor mit Universaldüse

Inklusive 55,5-mWh-Batterie

Inklusive Tragetasche

Aufladen mehrerer Geräte gleichzeitig möglich

LCD-Bildschirm

Wofür verwendet man die Powerstation von mophie?

Die Powerstation ist mit einer leistungsstarken Batterie sowie einem Luftkompressor ausgestattet. Dieser wiederum hat eine Universaldüse und weitere austauschbare Luftdüsen. So kann man mit der mophie Powerstation sowohl Luftmatratzen als auch Autoreifen und andere Gegenstände aufpumpen.

Dank der enthaltenen Batterie mit 55,5 mWh lassen sich Smartphones und andere Geräte problemlos aufladen. Mithilfe der beiden USB-A-Anschlüsse können sogar mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Auch wenn das Auto liegen bleibt und die Autobatterie entladen ist, hilft die Powerstation go rugged aus, da sie als Auto-Starthilfe dient. Selbst große Lkw kann das Gerät problemlos innerhalb von Sekunden wieder zum Laufen bringen.

Alles im Überblick mit der Powerstation go rugged

Mit der mophie Powerstation hat man stets alles im Blick. Ein praktischer LCD-Bildschirm sowie Kontrollleuchten informieren stets über den Ladestand der Batterie.

Damit Geräte mit der richtigen Druckhöhe aufgeladen werden, kann man den gewünschten Wert einfach manuell einstellen. So bekommt man zu jeder Zeit genau die richtige Menge an Luft.

Powerstation go rugged von mophie – praktisch und vielseitig

Die mophie Powerstation ist der optimale Begleiter für unterwegs. Sie rettet viele Notsituationen und ist dabei sehr sicher in der Verwendung. So sind die Starthilfekabel funkensicher und auch die automatischen Sicherheitsprüfungen machen den Starthilfeprozess zu einer sicheren Angelegenheit.

Dank der praktischen Tragetasche eignet sich das Gerät für die Verwendung für unterwegs. Mit den Maßen 4,65 x 9,52 x 1,85 in trägt es auch nicht auf, sodass es komfortabel transportiert werden kann.

Fazit

Wer unterwegs auf Nummer sicher gehen möchte, ist mit der Powerstation go rugged von mophie bestens beraten. Vom leeren Handy-Akku über das liegen gebliebene Auto bis hin zum luftleeren Reifen – die Powerstation ist die Lösung für viele Probleme. Dabei ist sie einfach und komfortabel in der Verwendung.