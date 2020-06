Wasserburg | Frau wird von Zug erfasst und getötet

Am Bahnübergang Nonnenhorner-Straße in Wasserburg am Bodensee wurde am Nachmittag des 27.06.2020 eine zunächst unbekannte Dame im Alter von 50 – 55 Jahren vom Zug erfasst und getötet.

Nach ersten Ermittlungen lief die Dame bei geschlossener Halbschranke auf das Gleis. Trotz eingeleiteter Vollbremsung durch den Zugführer konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Dame erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Aufgrund von Veröffentlichungen meldeten sich Angehörige bei der Polizei in Lindau. Bei der Frau handelt es sich um Dame, die in der Region wohnte. Nach ersten Ermittlungen war die Dame bei geschlossener Halbschranke auf das Gleis gelaufen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung durch den Zugführer konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Die Dame erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die 27 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt, wurden zum Teil aber betreut. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn war vor Ort.