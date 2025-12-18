Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
London
Politik & Wirtschaft
Weber fordert Einigung bei eingefrorenen russischen Vermögen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Manfred Weber hat die EU-Regierungschefs dazu aufgefordert, die in Europa eingefrorenen russischen Vermögen für die Unterstützung der Ukraine zu nutzen.

Manfred Weber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen die 140 Milliarden an russischen Geldern gegen den Kriegstreiber Putin mobilisieren”, sagte der CSU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Focus. “So senden wir Europäer ein klares Signal, dass wir entschlossen sind, unsere Freiheit zu verteidigen.” Das Prinzip sei klar, unterstrich Weber: “Russland hat diesen Krieg begonnen. Russland muss für die angerichteten Schäden aufkommen.”

Der Europapolitiker glaubt nicht, dass der russische Präsident Interesse an einem Frieden hat. “Putin kann diesen furchtbaren Krieg sofort stoppen. Er kann seinen Soldaten jederzeit einen Waffenstillstand befehlen.” Putin habe es seit Jahren nicht getan, “weil er kein Interesse an Frieden hat”, warnte Weber. “Er ist getrieben von einem imperialistischen Expansionismus. Europas Antwort darauf kann nur Stärke sein. Genau darum geht es beim kommenden Europäischen Rat.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

