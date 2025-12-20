Weber verteidigt Ukraine-Beschlüsse des EU-Gipfels

Der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber (CSU), hat die Ukraine-Beschlüsse des Brüsseler EU-Gipfels gegen Kritik verteidigt. “Ich sehe eine Europäische Union, die den klaren Willen zeigt, die Ukraine zu stützen”, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). “Für die Ukraine ist das moralische Signal fast noch wichtiger als das finanzielle.”

EU-Gebäude am 19.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die Europäische Union entscheide, was mit den eingefrorenen 210 Milliarden Euro aus Russland geschehe. “Wir haben das in unserer Hand”, so Weber. “Wenn es zum Friedensschluss kommt, muss Putin für den Schaden geradestehen, den er in der Ukraine angerichtet hat.”

Auf die Nachfrage, ob er wirklich an russische Reparationszahlungen glaube, sagte der EVP-Chef, das werde “Teil der großen Gespräche” sein. “Aber wir haben mit den 210 Milliarden, die in Europa eingefroren sind, ein starkes Instrument in der Hand.”