Freitag, Dezember 26, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Weber will deutsche Soldaten bei Ukraine-Friedenssicherung

DTS Nachrichtenagentur

Der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, hat sich dafür ausgesprochen, deutsche Soldaten unter europäischer Flagge an der Absicherung einer Friedenslösung in der Ukraine zu beteiligen.

Weber Will Deutsche Soldaten Bei Ukraine-Friedenssicherung
Soldaten der Bundeswehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich wünsche mir Soldaten mit der europäischen Flagge auf der Uniform, die gemeinsam mit unseren ukrainischen Freunden den Frieden sichern”, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). “Wir können nicht ernsthaft erwarten, dass Trump eine Friedenslösung allein mit amerikanischen GIs absichert. Und wenn wir über europäische Truppen reden, kann Deutschland nicht außen vor bleiben.”

Europa müsse Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine übernehmen, betonte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP). “Nach einem Waffenstillstands- oder Friedensabkommen muss an der Sicherheitslinie die europäische Flagge wehen.”

Weber zeigte sich zugleich skeptisch über die Aussichten eines schnellen Waffenstillstands. “Putin führt uns an der Nase herum. Bis heute sitzt er im Kreml und freut sich, wie der Westen sich streitet und spaltet”, sagte er. “Putin hat zehntausende junge Soldaten in den Tod geschickt. Ich kann nicht erkennen, dass Putin den Weg des Friedens geht.” Frieden werde es “nur geben, wenn die Europäer Stärke zeigen und mit einer Stimme sprechen”, so Weber. “Putin muss erkennen, dass er seine Kriegsziele nicht erreicht.”

Weber lobte die Rolle von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei den Friedensbemühungen. “Friedrich Merz macht einen super Job. Er ist derjenige, der in Europa bei den Friedensfragen die Fäden in der Hand hält”, sagte der CSU-Vizevorsitzende.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

