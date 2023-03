Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonntag, 26.02.2023 auf Montag, 27.02.2023, wurde in den Gebäudetrakt einer landwirtschaftlichen Betriebsstätte in Wechingen eingebrochen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich ein Bezug zu anderen Einbrüchen an diesem Wochenende heraus.

So wurden im gleichen Zeitraum in den Landkreisen Donau-Ries sowie Dillingen, aber auch im angrenzenden mittelfränkischen Treuchtlingen, weitere landwirtschaftliche Betriebe (vorwiegend Biogasanlagen) angegangen. Die Täter überstiegen jeweils die vollständig vorhandenen Einfriedungen und verschafften sich, durch brachiales Hebeln an Außentüren, Zugang zu den Gebäuden.

Das Hauptaugenmerk der bislang unbekannten Täter lag auf mobilen hochwertigen GPS-Empfängern, welche heutzutage in modernen Zugmaschinen genutzt werden. Insbesondere waren die Täter offensichtlich auf der Suche nach Sendern des Herstellers „John Deere“. Zudem erbeuteten die Täter hochwertige Werkzeugmaschinen. Bei den angegangenen Tatobjekten handelte es sich ausschließlich um Betriebstätten außerhalb geschlossener Ortschaften bzw. am Ortsrand, deren Lage den Tätern ein unauffälliges Agieren ermöglichte.

Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09081/2956-0.

