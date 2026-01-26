Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Parsberg: Steininger folgt auf Schmidmeier

Am Donnerstag, den 22. Januar 2026, fand im Burgsaal der Burg Parsberg der feierliche Amtswechsel des Leiters der Polizeiinspektion Parsberg statt. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete den bisherigen Leiter, Kriminalhauptkommissar Martin Schmidmeier, und führte gleichzeitig seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Horst Steininger, in das neue Amt ein.

Feierlicher Abschied und Begrüßung

Rund 90 Gäste aus Politik, Justiz, Behörden und umliegenden Polizeidienststellen nahmen an dem Festakt teil. Thomas Schöniger würdigte die Arbeit von Martin Schmidmeier, der in den letzten sechs Monaten die Inspektion leitete und ab dem 1. Februar 2026 die Position des Leiters der Verfügungsgruppe bei der Polizeiinspektion Nittendorf übernehmen wird. Gleichzeitig stellte er Horst Steininger als neuen Leiter der Polizeiinspektion Parsberg vor.

Erfahrung als Schlüssel zur Führung

Polizeihauptkommissar Horst Steininger, 50 Jahre alt und wohnhaft im Landkreis Regensburg, bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Funktionen bei unterschiedlichen Dienststellen mit. „Ihre Erfahrung, Ihr klarer Führungsstil und Ihre ruhige, verbindliche Art machen Sie zu einer idealen Besetzung für Parsberg“, betonte Polizeipräsident Schöniger in seiner Ansprache.

Ehrenvolle Worte des Dankes

Im Rahmen der Veranstaltung sprach auch Finanz- und Heimatminister Albert Füracker ein Grußwort. Er dankte der Polizei für ihre herausragende Arbeit und hob besonders den unermüdlichen Einsatz und das Verantwortungsbewusstsein der Inspektion in Parsberg hervor. „Unsere Bayerische Polizei ist ein unverzichtbarer Pfeiler für Sicherheit und Vertrauen in unserer Gesellschaft“, lobte Füracker. Der neue Amtsleiter Horst Steininger wurde mit den besten Wünschen für seine zukünftige Tätigkeit begrüßt.