Auch an der Spitze der Dillinger Polizei gibt es seit heute ein neues Gesicht. Der 36-jährige Polizeioberkommissar Talib Khachab – aktuell im Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugdienst – übernimmt kommissarisch die stellvertretende Dienststellenleitung.

Damit tritt er die Nachfolge von Erstem Polizeihauptkommissar Johannes Weber an, der künftig als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig sein wird. Talib Khachab kommt aus Augsburg, wo er u.a. mehrere Jahre bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost eingesetzt war. Nach seinem Studium und dem Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst war er zunächst Angehöriger der Verkehrspolizei Augsburg und durchlief anschließend mehrere Stationen. Zuletzt war er in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig.

Vizepräsident Markus Trebes begrüßte Talib Khachab zusammen mit Dienststellenleiter Ralf Bührle an seinem zukünftigen Tätigkeitsbereich.

