Mittwoch, Dezember 10, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wechsel an Spitze von SAP Deutschland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei SAP steht ein Wechsel in der deutschen Landesgesellschaft an. Wie das “Handelsblatt” (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Angaben des Konzerns berichtet, verlässt Geschäftsführer Sven Mulder den Softwarehersteller zum Jahreswechsel. Seine Position übernimmt Dirk Häußermann, der beim Konzern in der Region Mittel- und Osteuropa eine Führungsposition innehat.

Wechsel An Spitze Von Sap Deutschland
SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Häußermann verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrungen, etwa bei IBM und Informatica. Bis 2024 war er Co-Chef des deutschen Softwareherstellers Atoss, bevor er zu SAP wechselte. Er sei “eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit großer Kundenorientierung”, sagte Alex Kläger, der als Präsident das Geschäft in Mittel- und Osteuropa leitet.

Die Landesgesellschaft Deutschland hat bei SAP – trotz aller Internationalisierung – eine hervorgehobene Rolle. Nach den USA handelt es sich um den wichtigsten Absatzmarkt, 2024 stieg der Umsatz um neun Prozent auf 5,36 Milliarden Euro. Rund 6.000 Mitarbeiter sind in der Organisation. Die Geschäftsführung ist für Vertrieb und operatives Geschäft verantwortlich.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

