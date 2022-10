Wenn am Donnerstag, 3. November um 18 Uhr die Bronzestatue in Gedenken an den Rekordtorschützen Gerd Müller enthüllt wird, werden in seiner Heimatstadt viele bekannte Gesichter erwartet. Ehemalige Profifußballer wie Uli Hoeneß und Sepp Maier werden ebenso dabei sein wie der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

„Die hochkarätige Liste unserer Ehrengäste zeigt die große Wertschätzung für den Ausnahmefußballer und ganz zuvorderst auch für den Menschen Gerd Müller, den wir mit dieser Statue ehren wollen und der hier im Ries in Nördlingen seine unvergleichliche Laufbahn begann,“ so Oberbürgermeister David Wittner. So freue er sich, dass neben Müllers Frau Uschi und weiteren Familienmitgliedern zahlreiche Weggefährten aus Jugendtagen ebenso erwartet werden wie Freunde aus dem Profifußball. Seitens des FC Bayern haben Präsident Herbert Hainer, Sportvorstand Hasan Salihamidžić und Ehrenpräsident Uli Hoeneß ihr Kommen angekündigt. Zugesagt haben außerdem u.a.

Sepp Maier, Bulle Roth, Rainer Zobel, Peter Kupferschmidt und Werner Kern. Auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder will der Einladung nach Nördlingen folgen.

Die feierliche Enthüllung der Gerd-Müller-Statue findet um 18 Uhr am Eingang zum „Gerd Müller Viertel“ in der Nördlinger Altstadt statt (Einmündung Herrengasse in die Bergerstraße). „Wir freuen uns, wenn viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei sind,“ so Oberbürgermeister David Wittner.

Da mit einem regen Interesse der Bevölkerung zu rechnen ist, werden Gäste darum gebeten, außerhalb der Stadtmauer zu parken. Der Veranstaltungsort wird weiträumig für den Verkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.