Wegen Coronavirus verschoben – Neuer Termin für die Weltleitmesse GrindTec

Die Weltleitmesse für Schleiftechnik wird vom ursprünglichen Termin 18. bis 21.03.2020 wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) auf November 2020 verschoben.

Schnelle Entscheidungen

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir so kurzfristig nach Bekanntwerden der Terminverschiebung einen passenden Ausweichtermin für die GrindTec in Augsburg ermöglichen konnten.“ sagt Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. „Für den neuen Termin im November mussten wir bereits terminierte Veranstaltungen und Messen verlegen, was uns in intensiven Abstimmungen mit den jeweiligen Veranstaltern gelungen ist. Ein großer Dank gilt hierbei allen Beteiligten, welche mit ihrer Flexibilität dazu beigetragen haben.“ so Rau weiter.

Gut für die heimische Wirtschaft – Ausweichtermin noch in 2020

Der noch in 2020 fixierte Ausweichtermin für eine der größten Messen am Messestandort ist wichtig für die Stadt Augsburg und für die gesamte Region. Eva Weber, Wirtschaftsreferentin der Stadt Augsburg, bewertet die schnellen Entscheidungen sehr positiv und weist auf die finanzielle Bedeutung hin: „Die Messe bringt in hohem Maße regionale, auswärtige und internationale Aussteller und Besucher mit viel Kaufkraft in die Region. Für Hotels, Gastronomie, Handwerk, Verkehr oder Einzelhandel sind Messen von diesem Format ein unverzichtbarer Wirtschaftsmotor. Entgegen erster Befürchtungen, die geplanten Umsätze für 2020 würden entfallen, verschieben sich diese nun von März auf November.“