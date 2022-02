Wegen Demo Ausfälle in ÖPNV in Augsburg erwartet

Auch für diesen Montag wird wieder eine Demo in Augsburg erwartet. Es wird wieder zu Ausfällen im ÖPNV kommen.

Wegen einer Versammlung kann am Montag, 28. Februar ab 18:00 bis voraussichtlich 20:00 Uhr die Linie 1 vom Königsplatz nach Göggingen nicht verkehren. Wegen der weiträumigen Straßensperrungen ist auch hier der Einsatz von Ersatzbussen nicht möglich.

Aktuelle Informationen über Abfahrtszeiten der Linien sind in Echtzeit in der swa Mobil-APP verfügbar. Bei Störungen, deren Ende nicht abzusehen ist, ist eine korrekte Anzeige der Verspätungen jedoch kaum möglich. Es werden aber Lauftexte an den Anzeigen der Haltestellen eingespielt, die über die voraussichtliche Dauer der Verspätung informieren, wenn sich das absehen lässt.