Freitagmittag (27. Dezember) geriet ein Elternpaar mit einem Raucher am Ostbahnhof aneinander, da ihre kleinen Kinder dem Rauch ausgesetzt waren. Als die Mutter versuchte den Raucher abzudrängen, dieser jedoch dagegen schob, ging der Vater auf den Raucher los.

Gegen 13 Uhr stieg ein Ehepaar aus den Niederlanden mit ihren zwei Kleinkindern am Münchner Ostbahnhof auf Bahnsteig 5/6 aus einem Zug aus und wollte mit zwei Kinderwägen und Gepäck mit dem Aufzug nach unten fahren. Neben dem Aufzug stand ein 66-jähriger Deutscher und rauchte eine Zigarette. Die in Deutschland geborene und deutschsprechende 39-jährige Mutter bat den Mann ein wenig zur Seite zu gehen, da die Kinder (drei und vierzehn Monate) sonst dem Rauch ausgesetzt sind. Dies verneinte der Mann. Daraufhin griff sie nach seiner Zigarette und bedrängte ihn. Der Obdachlose schubste sie von sich weg. Nun ging der 34-jährige Vater auf den Raucher los und schlug ihn mehrfach ins Gesicht wodurch dieser eine Platzwunde erlitt, die später in einem Krankenhaus versorgt wurde. Ein Passant ging dazwischen und die eintreffenden Bundespolizisten trennten die Parteien.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Niederländer nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten die Heimreise antreten. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.