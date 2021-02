Wegfall der Ausgangssperre im Landkreis Günzburg

Die Ausgangssperre für den Landkreis Günzburg wird aufgehoben.

In Bayern gilt die nächtliche Ausgangssperre zeitlich nunmehr von 22.00 Uhr bis 5 Uhr und nur noch in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz auch nur an einem Tag innerhalb der letzten sieben Tage den Wert von 100 überschritten hat.

Im Landkreis Günzburg liegt der 7-Tage-Inzidenzwert seit 22. Januar 2021 konstant unter 100 (aktuelle 7-Tage-Inzidenz 26,0). Somit entfällt für unseren Landkreis die nächtliche Ausgangssperre ab dem heutigen Abend.