Weggeworfene Zigarette verursacht Brand am Inninger Auensee

Am Freitag, gegen 17:45 Uhr, meldeten mehrere Zeugen aufsteigenden Rauch und Brandgeruch am Inninger Auensee. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen in Flammen stehenden Baum am Ufer fest.

Neben dem Baum musste am Ufer zudem eine größere Fläche gelöscht werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Inningen konnte Schlimmeres verhindert werden. Ursächlich für den Brand war wohl die weggeworfene Zigarette eines Unbekannten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Die Polizei in Nordschwaben appelliert aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahr an alle Bürgerinnen und Bürger, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich, auf sein eigenes Verhalten zu achten. Durch Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit kann aktuell schnell ein Brand entstehen. Aktivitäten, welche den Ausbruch von Bränden begünstigen können, sollten unterlassen werden.