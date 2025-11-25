Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
4.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wegner sorgt sich um Erscheinungsbild der Bundesregierung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), sorgt sich um das äußere Erscheinungsbild der Bundesregierung.

Wegner Sorgt Sich Um Erscheinungsbild Der Bundesregierung
Kai Wegner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es braucht bessere interne Abstimmung zwischen den Koalitionspartnern. Und Meinungsverschiedenheiten sollten nicht nach außen dringen”, sagte Wegner dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Dass es Verbesserungsbedarf am Erscheinungsbild der Bundesregierung gibt, lässt sich nicht bestreiten”, so der CDU-Politiker, der im kommenden Jahr selbst eine Wahl vor sich hat und keinen Gegenwind aus dem Bund gebrauchen kann. Er mahnte: “Wer viel streitet, wird abgewählt – ob die Ampel im Bund oder Rot-Grün-Rot in Berlin.”

Auch in seiner schwarz-roten Koalition in Berlin seien sich die Partner nicht immer einig, sagte Wegner. “Regieren bedeutet aber immer Kompromiss, und die gefundenen Kompromisse müssen dann auch gut kommuniziert werden.” Die Bundesregierung müsse “einfach noch stärker zusammenfinden”.

Mit Blick auf den aktuellen Rentenstreit innerhalb der Union und der Koalition im Bund mahnte Wegner, das Thema Rente mache vielen Menschen auch Angst, “deshalb muss man behutsam vorgehen”. Der von der Bundesregierung zum Rentenniveau vorgelegte Gesetzentwurf sei “ein Kompromiss, den man gut mitgehen kann” und der die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag aufgreife. “Es ist erst der Beginn der Reformen. Das sollten sich die Kritiker klarmachen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel