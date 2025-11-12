Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wehrbeauftragter fordert positiven Umgang mit Musterung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Debatte um das neue Wehrdienstmodell spricht der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), sich für einen positiven Umgang mit der künftigen Musterung aus.

Wehrbeauftragter Fordert Positiven Umgang Mit Musterung
Bundeswehrsoldaten fahren Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“In Schweden habe ich vor Ort gesehen, wie es gut gelingen kann”, sagte Otte der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). “Dort werden junge Menschen in hellen, freundlichen Räumen von kompetenten Personalexperten auch zu einem persönlichen Beratungsgespräch willkommen geheißen.” Auch in Deutschland sollte die Musterung als “Service” angeboten werden – “quasi als kostenfreier staatlicher Fitnesstest”. Denn die körperliche Untersuchung könne auch durchaus ein Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsfürsorge sein.

“Statt düstere Bilder von Zwang und Lotteriepech in Kreiswehrersatzämtern zu zeichnen, sollten wir die Chancen in den Blick nehmen”, mahnte der Wehrbeauftragte. Er forderte die Verhandler von Union und SPD zu einer raschen Einigung auf. “Als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages ermutige ich die Regierungskoalition, jetzt schnell und gründlich ein verlässliches Modell zu finden. Die Erwartungshaltung in der Truppe und der gesamten Gesellschaft ist groß”, sagte Otte.

“Die Verunsicherung, die aufgetreten war, muss umgemünzt werden in Vertrauen und Verlässlichkeit”, so der Wehrbeauftragte. “Eine Einigung spätestens im Koalitionsausschuss halte ich für zwingend notwendig. Mehr Zeit sollte nicht verstreichen, damit das Gesetz Anfang Dezember vom Bundestag verabschiedet werden kann”, sagte Otte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel