Mittwoch, November 12, 2025
Wehrbeauftragter fordert “Verteidigungsplan” für Deutschland

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), hat angesichts der Debatte um ein neues Wehrdienstmodell das Engagement aller Ministerien für weitere zivile Dienstmöglichkeiten angemahnt.

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Für ein wehrhaftes, resilientes Deutschland brauchen wir die Beteiligung aller Ministerien – quasi einen Verteidigungsplan”, sagte Otte der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). Dieser könnte im neuen Nationalen Sicherheitsrat beraten werden.

“Für unsere Gesellschaft halte ich einen verpflichtenden Dienst aller jungen Menschen sinnvoll, ob militärisch in der Truppe oder zivil in den Blaulichtorganisationen oder in der Pflege”, so Otte. “Das fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und stärkt unser Land insgesamt.”

