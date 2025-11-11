Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wehrbeauftragter will messbare Ziele im Wehrdienstgesetz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), hat sich dafür ausgesprochen, im Wehrdienstgesetz Zielzahlen für Freiwillige festzulegen und eine Wehrpflicht einzuführen, falls die Ziele verfehlt werden.

Wehrbeauftragter Will Messbare Ziele Im Wehrdienstgesetz
Bundeswehr-Soldat mit G36 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es wäre seiner Ansicht nach gut, wenn im Gesetz stünde, zu welchem Zeitpunkt wie viele Freiwillige gefunden sein sollen, sagte Otte der Sendung “Frühstart” der Sender RTL und ntv am Dienstag. So werde messbar, ob die jeweiligen Meilensteine erreicht wurden. Er denke, Verteidigungsminister Pistorius sehe diese Notwendigkeit auch. “Das Verteidigungsministerium hat eigene Zahlen und Ziele gesetzt, daran darf das Ministerium jetzt nicht scheitern”, sagte Otte mit Blick auf den geplanten Aufwuchs der Truppe.

Der CDU-Politiker forderte eine schnelle Lösung zum Wehrdienstgesetz. “Die Erwartungshaltung in der Truppe ist hoch, in der Gesellschaft insgesamt”, sagte er. Es gebe noch Nachholbedarf, um die Bundeswehr kriegstauglich zu machen. “Die Lage ist so ernst, dass wir den Dingen ins Gesicht sehen müssen, um stark und abwehrfähig zu sein.”

Otte sprach sich für einen sogenannten Bedarfswehrdienst aus, der sich an den Fähigkeiten der Truppe orientiere. “Denn darum geht es: Die Truppe zu stärken, damit die Abschreckung glaubhaft gelingt.” Er sei zuversichtlich, dass es in dieser Woche eine Lösung zwischen den Koalitionsfraktionen geben werde.

Der Wehrbeauftragte zeigte sich optimistisch, genug Freiwillige zu finden. Ein mögliches Losverfahren werde voraussichtlich nicht mehr gebraucht, sobald es Mitte 2027 die flächendeckenden Musterungen gebe. Otte forderte zudem, bei den Musterungen einen moderneren und freundlicheren Weg zu gehen als früher. Man wolle schließlich Menschen für die Armee gewinnen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025
Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
FC Augsburg

Trotz engagierter Leistung in Stuttgart – FC Augsburg kassiert vierte Niederlage in Serie

0
Der FC Augsburg zeigte sich im Schwabenderby bemüht, die eigenen Negativserien zu beenden – am Ende sollte es nicht reichen. Der FCA verlor beim VfB Stuttgart mit 2:3. Es war die vierte Pflichtspielpleite in Folge.

Neueste Artikel