Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wehrdienstgesetz: Bundesschülerkonferenz fordert Mitsprache

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner, hat vor der Experten-Anhörung des Bundestags-Verteidigungsausschusses zum neuen Wehrdienstgesetz Mitsprache eingefordert; er selbst ist einer der Experten.

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir sind die schnelle Einsatztruppe der Nation”, sagte Gärtner dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Egal, wo es brennt: Die Jungen sollen es richten. Das funktioniert aber nur, wenn die Bundesregierung uns von Beginn an einbezieht. Wo sollen all die motivierten jungen Leute herkommen, wenn man über ihre Köpfe entscheidet?”

Er fügte hinzu: “Parallel zu diesem Gesetz braucht es eine große Offensive für mentale Gesundheit und Bildung junger Menschen. Und dann regeln wir das schon mit der Landesverteidigung.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel