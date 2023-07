Wehringen | Auto schleudert bei Unfall auf der Südlichen Hauptstraße einige Meter weit

Auf der Südlichen Hauptstraße von Wehringen kam es am Samstag, 01.07.2023 gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 25-jährige Autofahrerin wollte aus der Gartenstraße kommend, die südliche Hauptstraße queren und in die Bahnstraße weiterfahren. Für die 25-jährige galt hier Verkehrszeichen 205 ‚Vorfahrt gewähren‘. Sie fuhr in die Kreuzung ein, übersah aber die vorfahrtsberechtigte 58-jährige Autofahrerin, welche auf der Südlichen Hauptstraße in Richtung Großaitingen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung. Der Pkw der 58-jährigen drehte sich nach rechts, schleuderte über den Fußweg und kam ca. 10 Meter weiter, in einem Gartenzaun zum Stehen.

Der Pkw erlitt einen Totalschaden, am Pkw der 25-jährigen entstand ein Frontschaden. Beide Fahrzeugführerinnen blieben beim Unfall unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wehringen rückte mit 25 Mann und drei Fahrzeugen aus.

Sie sperrte die Unfallstelle ab und übernahm Verkehrsregelungs- und Verkehrslenkungsaufgaben. Im Anschluss bargen sie zusammen mit dem Abschleppdienst den verunfallten Pkw im Zaun und beseitigten die Zaunteile. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000,00 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.