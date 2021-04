Wehringen | Vogelkäfige geöffnet; hoher Schaden entstanden

Im Zeitraum von Sonntag, 25.04.2021, 17:00 Uhr, bis Montag, 26.04.2021, 17:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in einen Kleingarten in der Gartenstraße ein. Dort hält der Eigentümer in mehreren großen Volieren und Käfigen zahlreiche Vögel, die er hobbymäßig züchtet.

Möglicherweise wollte der unbekannte Täter den Tieren etwas Gutes tun, als er an vier der Käfigen die Türen öffnete. Allerdings werden die circa 60 Vögel sich nur kurz an ihrer überraschend gewonnen Freiheit erfreuen können, denn nach Angaben des Geschädigten sind diese in freier Wildbahn nicht überlebensfähig. Bei den Tieren handelt es sich u.a. um Kanarienvögel, Zeisig, Girlitz und Stieglitz Major in einem Gesamtwert von circa 6.000 Euro. Hinweise bitte unter der Tel. 08234/9606-0 an die Polizeiinspektion Bobingen.