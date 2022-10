Dienstagvormittag (18.10.2022) kam ein 17-jähriger Mopedfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Pobenhausen und Lichtenau ums Leben.

Gegen 7.20 Uhr war eine 46-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf der Staatsstraße 2048 von Pobenhausen kommend in Richtung Lichtenau unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße nach links abbiegen. Dabei übersah die 46-Jährige den 17-jährigen Mopedfahrer, der auf der Kreisstraße in Richtung Pobenhausen unterwegs war. Der 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde vom Rettungsdienst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum Ingolstadt gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die 46-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Gutachten angeordnet.

