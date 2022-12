Zum weihnachtlichen Benefizkonzert bringen SoulTrainMusic und Pastor Stefan Striefler Gemütlichkeit in das Schloss Oberndorf. Am 17. Dezember kann bei Glühwein, Punsch und Waffeln entspannt den Klängen der Musik gelauscht werden. Der Erlös aus dem Verkauf wird an den Majimoto–Kindergarten in Tansania gespendet, der im Rahmen des Projekts „1000 Schulen für unsere Welt“ – unterstützt durch den Landkreis Donau–Ries – gebaut wird.

Mit Milos von SoulTrainMusic erwartet sie ein hochkarätiger Musiker, der unter anderem bereits mit Peter Maffay, Udo Lindenberg und Chris de Burgh auf der Bühne stand. Freuen Sie sich auf einen musikalischen Abend der Extraklasse.

Das Konzert beginnt um 17:30 Uhr, Einlass ist bereits ab 16:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch vorab um telefonische Anmeldung unter 0175 5050504 gebeten.