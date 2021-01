Weihnachtsbäume werden in Neu-Ulm abgeholt

Kommende Woche findet in Neu-Ulm die Abfuhr der Weihnachtsbäume statt.

Am Freitag, 15. Januar, werden die Bäume in der Neu-Ulmer Innenstadt und im Industrie- und Gewerbegebiet, in Wiley-Süd, Schwaighofen, Offenhausen, Reutti, Finningen, Steinheim, Ludwigsfeld, Holzschwang, Gerlenhofen, Hausen und Jedelhausen abgeholt. Am Samstag, 16. Januar, erfolgt die Abholung der Bäume in Burlafingen und Pfuhl.

Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag ab 7 Uhr vollständig abgeschmückt zur Abholung bereitliegen. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Bäume frühestens am Abend vor dem Abfuhrtag rauszulegen. Abgeschmückte Bäume können darüber hinaus auch im Wertstoffhof Breitenhofstraße entsorgt werden.