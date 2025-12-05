Newsletter
1 Min.Lesezeit

Weihnachtszeit: Linke will mehr Schutz für Paketboten

Die Linke warnt vor “massiven arbeitsrechtlichen Verstößen” in der Paketbranche und setzt sich in einem Antrag, der an diesem Freitag im Bundestag beraten wird, für Verbesserungen ein. Vorgesehen ist darin, dass in der Branche der Einsatz von bei Dritten beschäftigten Arbeitnehmern, Selbstständigen sowie von Leiharbeitnehmern untersagt werden soll.

Weihnachtszeit: Linke Will Mehr Schutz Für PaketbotenTransporter von Hermes und Amazon Prime (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Branche ist geprägt von zum Teil mafiösen Subunternehmerketten, die Kontrollen extrem erschweren und so viele illegale Praktiken erst ermöglichen”, sagte Pascal Meiser, arbeitspolitischer Sprecher der Linkenfraktion, der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe). “Mit dieser organisierten Verantwortungslosigkeit muss endlich Schluss sein. Deshalb muss diesen intransparenten Subunternehmerstrukturen endlich mit einem Direktanstellungsgebot in der Paketbranche ein Ende bereitet werden, so wie es bereits in der Fleischindustrie erfolgreich umgesetzt wurde.”

Außerdem forderte die Linke, dass die Zustellung von Paketen mit einem Gewicht von über 20 Kilogramm künftig ausnahmslos durch mindestens zwei Personen ausgeführt werden muss. “Es ist beschämend, dass es auch die neue Bundesregierung weiter zulässt, dass auch extrem schwere Pakete mit mehr als 20 Kilo allein von einer Person bis an die Haustür geliefert werden und das gerne auch mal ohne Aufzug bis in den fünften Stock”, sagte Meiser. Ausgerechnet die Weihnachtszeit werde wieder zu einer Gefahr für die Gesundheit der Paketzusteller.

