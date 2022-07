Seit heute Vormittag wird die 54-jährige Carmen Widmann aus Weil im Landkreis Landsberg am Lech vermisst.

Gegen 09:00 Uhr am heutigen 31.07.2022 verließ Frau Carmen Widmann ihre Wohnung in Weil. Sie ist möglicherweise unterwegs mit ihrem grün-weißen Damenfahrrad mit einem roten Korb auf dem Gepäckträger. Frau Widmann wurde zuletzt im Bereich des Naturfreundehauses am Lech bei Weil gesehen. Ab hier ist keine Bewegungsrichtung mehr bekannt.

Frau Widmann ist 163 cm groß, schlank, 60 Kg schwer, hat rote sehr lange Haare (länger als schulterlang). Sie trägt eine blaue lange Jeans, ein buntes kurzärmliges Oberteil und beige Turnschuhe.

Personen, die Frau Widmann gesehen haben, sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Landsberg unter 08191/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Sollte sich Frau Widmann bei jemandem aufhalten, so soll sie sich selbst bei der Polizei in Landsberg oder jeder anderen Polizeiinspektion melden.