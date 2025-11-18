Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
6.2 C
London
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Weimer weist Vorwürfe zurück

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat Vorwürfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurückgewiesen. “Natürlich sind Minister nicht käuflich”, sagte Weimer der “Welt” (Mittwochausgabe). “Das sind nicht zutreffende Behauptungen, gegen die juristisch vorgegangen werden wird.”

Weimer Weist Vorwürfe ZurückWolfram Weimer am 13.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Weimer erklärte, er habe sich vollständig aus der Weimer Media Group zurückgezogen. “Ich habe den Verlag mit Eintritt in die Regierung verlassen, mein Geschäftsführermandat niedergelegt und das im Handelsregister eintragen lassen”, sagte er.

Eine “glasklare Trennung” bestehe zwischen seiner Tätigkeit als Minister und der seiner Ehefrau als Verlegerin. Den Vorschlag, die Gipfel während seiner Amtszeit auszusetzen, wies er zurück. “Das käme einem Berufsverbot für meine Frau gleich”, so Weimer.

Neueste Artikel