Samstag, Dezember 13, 2025
Weißrussland begnadigt 123 ausländische Gefangene

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko hat 123 ausländische Staatsangehörige begnadigt. Dies sei Teil einer mit US-Präsident Donald Trump getroffenen Vereinbarungen, meldete die staatliche weißrussische Nachrichtenagentur Belta am Samstag.

Weißrussland Begnadigt 123 Ausländische GefangeneWeißrussland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Gegenzug seien unter anderem verschiedene von der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Biden verhängte “illegale Sanktionen” gegen die weißrussische Kaliindustrie aufgehoben worden, hieß es in dem Bericht weiter. Die Maßnahme solle eine “positive Dynamik in den Beziehungen von Weißrussland zu Partnerländern beschleunigen und zur Stabilisierung der Lage in der gesamten europäischen Region beitragen”.

Ende November waren bereits 33 weitere Personen begnadigt worden, insgesamt seien es damit nun 156. Darunter befinden sich Staatsbürger des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten, Litauens, der Ukraine, Lettlands, Australiens und Japans, wie es in dem Bericht weiter hieß. Sie seien nach weißrussischem Recht wegen verschiedener “Verbrechen, darunter Spionage, Terrorismus und extremistische Aktivitäten”, verurteilt worden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel