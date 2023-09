Weiter keine Punkte | Augsburger Panther haben gegen effektive Eisbären Berlin keine Chance

Die Augsburger Panther können sich auch im dritten Saisonspiel nicht die erhofften ersten Punkte holen. Gegen effektive Eisbären Berlin setzte es für den AEV eine 1:4-Heimniederlage.

An diesem Wochenende hoffen die Augsburger Panther bei zwei Heimspielen die ersten Saisonpunkte einzufahren, gegen die Eisbären aus Berlin wurde es mit diesem Vorhaben nichts. Wie schon in den ersten beiden Partien am vergangenen Wochenende war der AEV früh klar in Rückstand geraten. Byron hatte frei vor Endras zum 0:1 abfälschen können. Während der AEV erfolglos auf den Ausgleich drängte, konnten die effektiven Hauptstädter nachlegen. Mit dem gefühlt zweiten richtigen Abschluss erhöhte Eder für den EHC (10.). Der Trefffer wirkte wie ein Nackenschlag, bei den Schwaben war nun die Luft etwas raus.

Nach dem ersten Seitenwechsel kamen die Panther allerdings wieder etwas besser ins Spiel und zu Chancen. Nach einer schnellen Kombination konnte Puempel das Kreutzer-Team heranbringen (35.), allerdings nur für einen Augenblick. Keine Minute nach dem Anschluss versprang AEV-Verteidiger die Scheibe vor dem eigenen Kasten, Bergmann bedankte sich auf seine Art und stellt den alten Rückstand wieder her. Hätte Endras nicht einen ganz starken Abschnitt erwischt, wären die Lichter wohl bereits nach 40 Minuten aus gewesen, so hatte Augsburg zumindest noch die Hoffnung auf ein Comeback. Nach eineinhalb Minuten im Schlussabschnitt war aber auch diese verfolgen. Ronning war es zu leicht gemacht worden, die Entscheidung war gefallen.

Foto: Dunja Dietrich 1 von 35

Die Augsburger Panther verlieren auch das dritte Saisonspiel und stecken bereits wieder da, wo sie die letzte Spielzeit aufgehört hatten, im Tabellenkeller. Wenn am Sonntag (19 Uhr) die Nürnberg Icetigers ihre Visitenkarte im Curt-Frenzel-Stadion abgeben, besteht die nächste Gelegenheit auf die ersten Zähler. Kämpfen Augsburg, kämpfen und siegen!