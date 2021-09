In Oberhausen beginnen am Montag, 6. September, Straßenbauarbeiten zur Aufwertung des Stadtteils. Die Tobias- Maurer-Straße und die Billerstraße werden mittels eines Gehwegs entlang des Hettenbachs miteinander verbunden. Zudem wird die Tobias-Maurer-Straße ab dem Einmündungsbereich in die Donauwörther Straße auf einer Länge von ca. 65 Meter verkehrsberuhigt umgestaltet.

Wichtiger Lückenschluss

Durch neuen Wegabschnitt entsteht erstmals eine durchgehende Verbindung für Fußgängerinnen und Fußgänger von der Drentwettstraße bis zu den Grünflächen am Hettenbachufer mit seinen angelagerten Spielplätzen. Die Maßnahme ist ein wichtiger Lückenschluss im Zuge des Projekts „Grüner Rundweg für Oberhausen“.

Holzdeck über dem Hettenbach

Von den Grünanlagen am Hettenbachufer kommend, überquert man die bestehende Brücke an der Billerstraße und folgt künftig, markiert durch einen großzügigen Rankbogen, dem zwischen Gebäude und Ufermauer eingebetteten Fußweg entlang des Baches. Eine vorhandene Engstelle am Kloster der Missionsschwestern vom hl. Petrus Claver (Billerstr. 20) wird durch ein Holzdeck aufgeweitet, das über die Wasserfläche des Hettenbachs ragt. Es entsteht ein Ort zum Verweilen, der mit der bestehenden Brücke an der Billerstraße einen weiteren belebenden Trittstein entlang des Uferwegs markiert.