Weitere Corona-Fälle an Wertinger Schulen – Nun auch Gymnasium betroffen

Am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Wertingen haben sich in der achten und zehnten Jahrgangsstufe vier positive Fälle bestätigt. Nach einzelnen positiven Schnelltests wurden zuvor in beiden Jahrgängen Reihentestungen durch das Gesundheitsamt veranlasst.

Alle Klassen der zehnten Jahrgangsstufe und eine Klasse der achten Jahrgangsstufe hatten im infektiösen Zeitraum Kontakte und mussten in Quarantäne.

Vom Gymnasium Wertingen wurden dem Gesundheitsamt ebenfalls insgesamt vier positive Fälle bestätigt, einer stammt aus dem Landkreis Augsburg. Betroffen sind die Jahrgangsstufen fünf und zehn. Die Reihentestung der Kontaktpersonen der fünften Klasse war am 22.07.2021, die der betroffenen zehnten Klasse findet am 23.07.2021 im Testzentrum in Dillingen statt.

Auch an den Real- und Mittelschulen in Wertingen hatte es in den vergangenen Tagen Fälle gegeben.