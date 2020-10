Weitere Corona-Fälle im Augsburger Hospital-Stift

Im Hospital-Stift wurden sieben Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Dies teilte die Einrichtung jetzt mit.

In den zurückliegenden beiden Wochen führte das Hospital-Stift rund 250 Testungen bei Bewohnern und den Mitarbeitenden durch. Bei einer zweiten Testung in einem Wohnbereich mit 27 Personen erhielten jetzt sieben Bewohnerinnen und Bewohner ein positives Covid-19-Testergebnis. „Noch bei der ersten Testung war in diesem Bereich niemand mit einer Covid-19- Infektion ermittelt worden“, berichtet Einrichtungsleiter Michael Meier. Bisher zeigten sich bei zwei positiv getesteten Bewohnerinnen milde Symptome. Die anderen fünf Betroffenen sind bisher gesundheitlich stabil und stehen unter intensiver Beobachtung durch das Pflegepersonal in Zusammenarbeit mit Vertragsärzten.

Mitarbeiter arbeiten mit Schutzkleidung im Isolationsbereich

Wie die Einrichtung weiter mitteilt, wurden bei der aktuellen Reihentestung auch zwei weitere Mitarbeitende positiv getestet. Eine weitere Mitarbeiterin wurde vor Dienstbeginn aufgrund von Halsschmerzen mit einen Schnelltest als positiv ermittelt.

Damit sind bis dato insgesamt fünf Mitarbeitende positiv auf Covid-19 im Hospital-Stift getestet. Die Einrichtung hat in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zwischenzeitlich alle Maßnahmen ergriffen, um den Ausbruch in dem Wohnbereich einzudämmen. Umzüge wurden intern so organisiert, dass die positiv getesteten Seniorinnen und Senioren in einem Gebäudetrakt gemeinsam isoliert untergebracht sind. Dort werden sie von einem festen Mitarbeiterteam in Schutzkleidung versorgt.

Verlaufskontrolle als Schutzmaßnahme

„Der hohe lokale Inzidenzwert erhöht auch das Infektionsrisiko für Altenheime“, sagt Werkleiterin Susanne Greger. Alle Einrichtungen der Altenhilfe hätten in den vergangenen acht Monaten alles dafür getan, damit es nicht zu Infektionen mit Covid-19 kommt. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien die Hygieneregeln verantwortungsbewusst umgesetzt worden. „Die Reihentestungen und Wiederholungstestungen zeigen, wie wichtig es ist, in einem Pflegeheim stetig eine Verlaufskontrolle zu haben“, so die Werkleiterin.

Erste Testungen mit PoC-Antigen-Tests

Die Altenhilfe bereitet sich darauf vor, die neuen PoC-Antigen- Schnelltests in allen fünf Pflegeeinrichtungen zur Kontrolle bei Bewohnern und Mitarbeitenden einzusetzen. Aktuell werden die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen, die für die Durchführung der Schnelltests notwendig sind.

Kein Besuchsempfang in Quarantäne-Bereichen

Die Besucherregelungen in den Häusern der Altenhilfe sollen soweit möglich beibehalten werden. Ausnahme sind Einrichtungen, die ein aktuelles Infektionsgeschehen haben und Quarantäne-Bereiche einrichten müssen. „Der Krise müssen wir mit Schutzmaßnahmen begegnen, diese sicherstellen und gleichzeitig menschlich agieren“, betont Werkleiterin Susanne Greger.

