Weitere Details bekannt | LKW überrollt Radfahrerin in Augsburg-Hochzoll

Am Donnerstag den 24.06.2021, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in der Zugspitzstraße ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der 23-jährige Fahrer eines LKW fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der Zugspitzstraße in Richtung Lechhausen, eine 81-jährige Radfahrerin parallel dazu.

Anschließend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 81-Jährige wohl von dem LKW überrollt wurde. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Nach ersten, noch ungesicherten Ermittlungen konnte der mutmaßliche Unfallhergang wie folgt rekonstruiert werden: Der Fahrer des LKW kam an der roten Ampel auf der Zugspitzstraße/Ostfriedhof Höhe Hausnummer 102 zum Stehen. Er wollte im Anschluss weiter geradeaus in Richtung Blücherstraße fahren. Die Rentnerin fuhr vermutlich währenddessen am LKW vorbei und befand sich dabei zwischen dem LKW und dem angrenzenden Grünstreifen. Als der Fahrer des LKW geradeaus anfuhr, bzw. unmittelbar danach, kam es zu einer Berührung mit der Fahrradfahrerin, die möglicherweise aus dem Tritt und dabei gegen das Führerhaus geriet. In Folge dessen wurden das Fahrrad sowie die 81-Jährige unter den LKW gezogen und dabei überrollt.

Der hinzugerufen Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Zur Aufnahme des Unfalls und der Rekonstruktion des Unfallhergangs durch den von der Staatanwaltschaft Augsburg beauftragten Gutachter, musste die Straße bis ca. 15:40 Uhr gesperrt werden.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost sucht nun dringend Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden unter der 0821/323-2310 entgegengenommen

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.