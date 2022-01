Weitere Familienimpftage in den Impfzentren in Aichach-Friedberg

Am kommenden Wochenende werden in den Impfzentren in Dasing und Kissing wieder Familienimpftage angeboten.

Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig und ab Donnerstag, 9 Uhr, möglich auf www.vitolus.de/familienimpftag. Angemeldet werden können Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Wünschen auch Eltern oder Geschwister eine Impfung, können sie dies bei der Anmeldung ebenfalls angeben. Je Impfzentrum können bis zu 180 Kinder am Tag geimpft werden. Die Zweitimpfungen finden sechs Wochen später am 26. bzw. 27.02.2022 jeweils um die gleiche Uhrzeit wie der Ersttermin statt.

Auch Kinder, die ihre Erstimpfung an einem anderen Ort (z.B. Kinderarzt) erhalten haben, können angemeldet werden, wenn zwischen Erst- und Zweitimpfung mindestens drei Wochen liegen.

Die Impfungen werden mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech durchgeführt. 5- bis 11-Jährige werden nicht zu den regulären Öffnungszeiten der Impfzentren Dasing und Kissing geimpft und können daher derzeit auch nicht im Bayerischen Impfportal oder über die Hotline des Impfzentrums einen Termin vereinbaren.