Weitere infizierte Bewohner und insgesamt die 16. Tote im Pro Seniore in Bissingen

Um die Infektion mit dem Corona-Virus in der Einrichtung pro Seniore in Bissingen möglichst rasch in den Griff zu bekommen, wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bereits vergangenen Freitag sogenannte Pandemiezonen im Heim eingerichtet.

Auf der Grundlage des Konzeptes wurden die positiv getesteten Bewohner von Verdachtsfällen und vor allem nachweislich nicht infizierten Bewohnern strikt getrennt, um das Entstehen von weiteren Infektionsketten zu unterbinden und damit eine weitere Ausbreitung des Virus in der Einrichtung eindämmen zu können.

Ungeachtet dessen hatte das Gesundheitsamt bereits mit Erkrankung der ersten Bewohnerin Isolierbereiche mit positiv und negativ getesteten Personen ausgewiesen und ein tägliches Corona-Screening für alle Bewohnerinnen und Bewohner angeordnet. Dazu werden die Bewohner regelmäßig auf Symptome überwacht, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten.

Das tägliche Corona-Screening und darauf basierende Abstriche brachten am gestrigen Freitagabend das Ergebnis von sechs weiteren positiv getesteten Bewohnern, davon fünf im sogenannten beschützten Bereich.

In enger Abstimmung zwischen Einrichtung und Gesundheitsamt wurden die infizierten Bewohner mit Unterstützung von zwölf ehrenamtlichen Hilfskräften des BRK unter Leitung von Wolfgang Piontek umgehend von den noch nicht infizierten Bewohnern räumlich getrennt und in Einzelzimmern untergebracht.

Zwischenzeitlich hat sich die Zahl der verstorbenen Bewohner des pro Seniore auf 16 erhöht. So ist heute eine 85-jährige positiv getestete Bewohnerin in der Einrichtung an Covid-19 verstorben. Damit sind im Landkreis Stand heute insgesamt 18 Menschen an Covid-19 verstorben.