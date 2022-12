In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Bonstetten im Bereich Haferfeld

und Gerstenfeld zwei Pkws aufgebrochen. Hier wurden jeweils die Scheiben an der Beifahrerseite eingeschlagen und offen liegende Wertgegenstände entwendet. Diese Taten können durchaus mit dem Pkw-Aufbruch in Adelsried zusammen hängen.

Nach der Spurenlage, frische Schuhspuren im Schnee, wurde festgestellt, dass der

Täter offensichtlich zunächst in die Pkws schaut, ob Wertgegenstände herumliegen.

Im Erfolgsfall wird die Seitenscheibe eingeschlagen und die Gegenstände werden

entnommen. Im Bereich Heuberg hatte der Täter anscheinend in mehrere Fahrzeuge

geschaut, diese aber nicht aufgebrochen, weil keine Wertgegenstände ersichtlich

waren.

Die Anwohner, welche ihre Garageneinfahrten oder Hauseingänge mit Kameras

überwachen, werden gebeten, ihr Bildmaterial durchzuschauen. Sollte hier etwas

Verdächtiges entdeckt werden, bittet die PI Zusmarshausen dies hier mitzuteilen (Tel:

08291 / 18 900)-

Auch andere verdächtige Wahrnahmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen

mitgeteilt werden. Der Täter war vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.