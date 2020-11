In der Elisabethenstiftung in Lauingen (Donau) ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen.

So ist ein über 80-jähriger Mann am Freitag, 13. November 2020, auf der Covid-Station des Krankenhauses in Wertingen an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Er war bereits am 06. November 2020 mit den Symptomen einer Covid-19 – Erkrankung stationär eingewiesen und dort positiv auf Corona getestet worden.