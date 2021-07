Weiterer Coronafall in Abschlussklasse der Realschule Wertingen – Prüflinge in Quarantäne

Am 20.07.2021 wurde dem Gesundheitsamt ein positiver Fall aus der Abschlussklasse der Realschule Wertingen gemeldet.

Die Person hat im infektiösen Intervall ihre Prüfung geschrieben. Es waren ca. 130 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Turnhalle. Nur die Schülerinnen und Schüler, die während der Abschlussprüfung am 12. und 13.07.2021 im nahen Umfeld (im Radius von zwei Plätzen) um die infizierte Person saßen, werden als enge Kontaktperson eingestuft und müssen in Quarantäne. Die betroffenen Personen werden noch ermittelt und über die Schule informiert. Alle anderen Schülerinnen und Schüler, die an den Abschlussprüfungen teilgenommen haben, müssen eine PCR-Testung durchführen lassen.

Damit steigt die Zahl der betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auf sieben. 108 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrkräfte befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

An der Mittelschule Wertingen gab es zu dem einen gemeldeten Fall bisher keine weiteren Fälle, 38 Schülerinnen und Schüler sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. Lehrkräfte sind nicht betroffen.

In der Regens-Wagner-Schule und der Mittagsbetreuung von Regens-Wagner sind ebenfalls keine weiteren Fälle aufgetreten. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Zudem sind 13 Schülerinnen und Schüler des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums wegen einer Abifahrt nach Kroatien als potentielle Kontaktpersonen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Sie werden nach einer erneuten negativen Testung am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen.