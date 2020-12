Weiterer Covid19-Todesfall in der Senioreneinrichtung St. Klara in Wertingen

Eine fast 90 Jährige Bewohnerin der Senioreneinrichtung St. Klara in Wertingen ist am Dienstag, 01. Dezember 2020, auf der CoViD-Station des Krankenhauses in Wertingen verstorben. Sie wurde bereits am 20.11.2020 positiv auf das Corona-Virus getestet und befand sich wegen einer Verschlechterung des Allgemeinzustands zur stationären Behandlung in der Klinik.

Im Pflegeheim St. Klara wurden inzwischen 34 Bewohner*innen und 21 Personen des Personals positiv auf das Corona-Virus getestet. Eine Bewohnerin und 4 Mitarbeiter*innen gelten inzwischen als genesen. Eine Bewohnerin war bereits am 20.11.2020 an den Folgen der CoVid-19 Infektion verstorben.