Dienstag, November 25, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Weiterer Dämpfer für Stimmung in deutscher Exportwirtschaft

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat einen weiteren Dämpfer erhalten. Die Ifo-Exporterwartungen sanken im November auf -3,4 Punkte, nach +2,2 Zählern im Oktober.

Weiterer Dämpfer Für Stimmung In Deutscher Exportwirtschaft
Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Seit Monaten zeigt sich in der Exportwirtschaft kaum Bewegung”, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. “Die Stimmung ist bestenfalls durchwachsen. Anzeichen einer nachhaltigen Erholung fehlen weiterhin.”

Nach zwei hoffnungsvollen Monaten ist der Optimismus in der Automobilwirtschaft wieder verflogen. Die Unternehmen rechnen mit rückläufigen Exporten. Das gilt auch für die Nahrungsmittelindustrie sowie die Metallindustrie. Die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen sind dagegen optimistisch: sie erwarten, dass ihre Auslandsumsätze steigen. Dies gilt auch für die Lederindustrie. Im Maschinenbau und bei den Herstellern von elektronischen und optischen Erzeugnissen tut sich im Moment wenig. Deren Exportgeschäft bleibt weitestgehend konstant.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

