Der nächste Landkreis in Bayern hat nun am Samstagabend (01.06.2024) den Katastrophenfall ausgelöst. Der oberbayerische Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat derzeit schwer mit dem vielen Regen zu kämpfen. Besonders die überlaufenen Flüsse Paar und Weilach lösen große Probleme aus. Einsatzkräfte evakuieren nun Bewohner in der Nähe der Flüsse um deren Sicherheit zu gewährleisten.