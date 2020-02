Weiterer Panther bleibt – Stieler geht in Augsburg in die 5.Saison

Die Panther können eine weitere Personalie für die Saison 2020-21 vermelden. Der Vertrag mit Mittestürmer David Stieler wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht der Deutsch-Tscheche schon in seine fünfte Spielzeit in den Augsburger Farben.

Über die Stationen Regensburg (Oberliga) und Bremerhaven (DEL2) wechselte der 180 cm große und 87 kg schwere Linksschütze im Jahr 2016 nach Augsburg. Mittlerweile absolvierte Stieler in Diensten der Panther 211 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga. Dabei stehen für den Angreifer 34 Tore und 62 Assists zu Buche. Aktuell spielt Stieler seine punktetechnisch stärkste DEL-Saison. Mit bereits elf Toren und 14 Vorlagen rangiert er auf Platz vier in der internen Scorerwertung. So hat er auch im gut funktionierenden Powerplay einen Platz sicher.

„Ich freue mich sehr, dass ich weiter für die Augsburger Panther auflaufen kann. Der Club hat mir vor ein paar Jahren die Chance gegeben, ein DEL-Spieler zu werden. Für dieses Vertrauen bin ich dankbar und möchte mit Leistung weiter etwas von diesem Vertrauen zurückzahlen. Jetzt blicke ich voller Zuversicht auf die letzten Hauptrunden-Spiele. In der Form der letzten Wochen haben wir uns einen Platz in den Playoffs verdient, dafür arbeiten wir als Team weiter jeden Tag hart“, so David Stieler.

Cheftrainer Tray Tuomie ist voll des Lobes über den Mann mit der Rückennummer 21: „David Stieler findet in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht die Beachtung, die er verdient. Er verfügt offensiv über viel Potential, kann Tore vorbereiten und auch selbst erzielen. Dabei agiert er immer mannschaftdienlich und füllt die ihn zugedachte Rolle perfekt aus. Wir sind froh, einen Spieler wie ihn in unserem Team zu haben.“