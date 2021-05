Weiterer Stürmer verlängert beim ERC Sonthofen

Der 23-jährige Jochen Hartmann bleibt seinem Heimatverein erhalten.

Der laufstarke Stürmer durchlief seine Grundausbildung beim ERC Sonthofen. Das Feintuning bekam er in der Nachwuchsschmiede des EV Füssen, wo er auch im Aufgebot der Füssener DNL2 Mannschaft stand. In der vergangenen kurzen Saison kam der gebürtige Sonthofner in drei Spielen auf drei Tore sowie einen Assist. Er steht damit auf Platz 4. der Schwarz-Gelben Scorerliste (zusammen mit drei weiteren Spielern). Jochen Hartmann lief vor seiner Rückkehr an die Hindelanger Straße für die Spielgemeinschaft Oberstdorf/Sonthofen auf.

Der junge Linksschütze will mit seiner guten Schuss- und Stocktechnik zum Erfolg der Oberallgäuer beitragen.

Text und Foto: Klaus Ottenbreit