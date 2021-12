Weiteres Impfzentrum in Augsburg eröffnet

Die Hessing Stiftung treibt die Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter voran und hat heute in Anwesenheit von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber das Hessing Impfzentrum auf dem Gesundheits-Campus in Göggingen eröffnet. Neben der eigenen Covid-Station leistet die Hessing Stiftung damit einen weiteren wichtigen Beitrag, um der Corona-Pandemie Herr zu werden.

“Angesichts des großen Impfandrangs und auch der großen Notwendigkeit, die Impfquote in Augsburg zu verbessern, freue ich mich sehr, die Orthopädische Fachklinik der Hessing Stiftung als neuen Partner an Bord der städtischen Impfallianz willkommen zu heißen. Dieses Zusatzangebot wird sicher dazu beitragen, dass viele Augsburgerinnen und Augsburger schneller und noch vor Weihnachten ihre Boosterimpfung bekommen”, sagte die Oberbürgermeisterin am Mittwoch bei der Eröffnung.

Das Hessing Impfzentrum befindet sich in der Orthopädischen Fachklinik. Hier können sich sowohl Personen aus Augsburg als auch dem Augsburger Umland eine Auffrischungsimpfung, die sogenannten Booster-Impfung, gegen Corona verabreichen lassen. Geimpft wird von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr. Voraussetzung für eine Impfung ist eine vorherige Terminvereinbarung über das elektronische Terminvergabesystem des Impfzentrums Augsburg unter:

www.etermin.net/impfzentrum-augsburg oder Telefon: 0821 – 78 98 68 94

Impfungen ohne Terminanmeldung sind aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. “Wir freuen uns, dass die Hessing Stiftung mit ihrer medizinischen Kompetenz der Stadt Augsburg ein weiteres Impfzentrum zur Verfügung stellen und somit einen weiteren wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten kann”, sagte der Direktor der Hessing Stiftung, Roland J. Kottke bei der Eröffnung.

Wie wichtig die Impfung im Kampf gegen Corona ist, wissen die Beschäftigten bei Hessing aus Erfahrung. Schließlich gibt es in den Orthopädischen Fachkliniken auch in der vierten Welle wieder eine Covid-Station mit 25 Betten, davon 7 Intensivplätzen. Die große Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die hier behandelt werden, ist ungeimpft. “Es ist entscheidend, das Impftempo voranzutreiben. Jeden, den wir heute impfen können, den müssen wir morgen nicht intensivmedizinisch behandeln“, erläuterte der Leiter der Orthopädischen Fachkliniken, Thilo Bausback.