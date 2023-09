Am Donnerstag (31.08.2023) ereignete sich gegen 09:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße A12 zwischen Reutern und Welden.

Der 56-jährige Fahrer eines LKWs befuhr die Straße von Welden in Richtung Reutern. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte dort mit dem PKW (Toyota) eines 65-jährigen Mannes, welcher in die Gegenrichtung fuhr.

Diesem fuhr er in die Seite. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.