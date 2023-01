Landkreis Dillingen – Mehrere Landkreisbürger erhielten am gestrigen 10.01.2023 sogenannte „Schockanrufe“ bisher unbekannter Betrüger. So gab sich eine bisher unbekannte Täterin einem Dillinger gegenüber telefonisch als dessen Tochter aus und gab mit weinerlicher Stimme vor, in einen Unfall verwickelt worden zu sein. Nachdem der Angerufene den Telefonhörer an seine echte Tochter weitergereicht hatte, beendete die Betrügerin den Telefonanruf. In einem anderen Fall wurde eine Holzheimerin ebenfalls von einer weinenden Unbekannten angerufen. Auch diese hatte sich als Tochter ausgegeben und behauptete, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nachdem die Holzheimerin nachhakte und mehrfach nach dem Namen der Anruferin fragte, beendete diese ebenfalls das Telefonat. Eine Einwohnerin aus Bissingen wurde vormittags von einer unbekannten Betrügerin angerufen. Diese behauptete unter Tränen, jemanden totgefahren zu haben und fragte die Angerufene, ob es sich dabei um die Mutter oder um die Tochter der Angerufenen handelt. Daraufhin wurde das Telefonat an einen angeblichen Beamten der Bundespolizei übergeben. Nach kurzer Zeit beendete das Betrüger-Duo dann von selbst das Telefongespräch. Gegen Nachmittag erhielt eine Frau aus Dillingen über ein soziales Netzwerk eine Nachricht, dass das Handy ihrer Tochter defekt sei. Sie wurde angewiesen, eine Rechnung in Höhe von 1890,99 Euro auf ein deutsches Bankkonto zu überweisen. Die Frau durchschaute die Betrugsmasche jedoch. In allen Fällen erstatteten die Angerufenen Anzeigen bei der Polizei Dillingen.

Horgau – Großes Glück hatte eine 74 Jahre alte Frau aus Horgau. Sie erhielt eine Chatnachricht von ihrem vermeintlichen Sohn, der angab, dass er eine neue Handynummer hätte. Sein Handy wäre in die Toilette gefallen und er könne mit seinem neuen Handy mit neuer Telefonnummer momentan keine Bankgeschäfte abwickeln. Er müsse aber dringend Geld überweisen. Es ginge um einen Betrag von 4.980 Euro. Daher bat er seine „Mutter“ um die Durchführung der Überweisung. Der Sohn würde ihr das Geld auch gleich wieder zurücküberweisen. Der Trick hätte auch funktioniert, wenn die 74-Jährige Online-Banking gehabt hätte. Da sie aber die Überweisung persönlich in ihrer Bank abwickeln wollte, wurde sie vom Bankmitarbeiter auf den Betrugsversuch aufmerksam gemacht. Die Sache flog auf und der Frau entstand kein Schaden.

Bobingen – Oper eines Betrugs wurde am gestrigen Dienstag eine 70-jährige Frau, als eine unbekannte Täterin sich per SMS meldete und sich als Tochter der Geschädigten ausgab. Weiter gab die vermeintliche Tochter an, dass ihr Konto derzeit nicht gedeckt sei, sie aber eine wichtige Rechnung in Höhe von über 2.700 Euro zu überweisen habe. Sie bat die Geschädigte – in diesem Fall leider erfolgreich – diese per Sofortüberweisung zu begleichen.

Auch in anderen Landkreisen und im Stadtgebiet Augsburg kam es gestern vermehrt zu Betrugs- / Schockanrufen mit den oben genannten Strickmustern bzw. ähnlichen Vorgehensweisen.

Wie man derartige Betrugsmaschen erkennt und sich davor schützen kann:

Generelle Tipps zum Verhalten bei Schockanrufen:

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Falls Sie doch Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige !

