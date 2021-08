Wellness zu Hause

Wer meint, für die Wellness unbedingt einen teuren Urlaub in einem Kurhotel buchen zu müssen, irrt. Auch in der Heimat lässt es sich gut relaxen. Ohnehin geht der Trend immer mehr zum Heimurlaub. Gerade Augsburg bietet mit seiner reizvollen Umgebung fantastische Möglichkeiten, zu entspannen, aber auch viel zu erleben, ohne den Wohnsitz kurzfristig wechseln zu müssen.

So wird die Wohnung zur Wohlfühloase

Zuerst einmal ist es wichtig, die eigenen vier Wände so einzurichten, dass man sich darin gut entspannen kann. Vor dem Heimurlaub ist deshalb Putzen angesagt, denn die nächsten zwei Wochen ruht die Arbeit. Schließlich möchte man seine Ferien in vollen Zügen ähnlich komfortabel genießen wie in einem Hotel. Auch der Kühlschrank darf ruhig leer sein, denn ein Urlaub ist nur dann ein richtiger Urlaub, wenn man sich kulinarisch verwöhnen lässt. Es spricht jedoch nichts dagegen, ein paar delikate Leckerbissen oder einen guten Tropfen Wein für schöne Abende bereitzuhalten. Exklusive Dinge machen das Gewohnte interessanter und vermitteln ein Gefühl von Extravaganz. Normalerweise würde man viel Geld für das Hotel ausgeben. Einen Teil von dem Gesparten kann man deshalb für die Wohnungseinrichtung verwenden. Eine neue Bettwäsche, vielleicht ein besonders edles Modell aus Satin, sorgt für angenehme Nächte. Diese werden noch erholsamer, wenn man vor dem Schlafen einige Tropfen CBD-Öl auf der Zunge zergehen lässt. Dieses rezeptfrei erhältliche Extrakt aus der Hanfpflanze berauscht nicht und besitzt auch kein Suchtpotenzial. CBD beruhigt vielmehr und sorgt für ein tiefes Gefühl der Entspannung. Einen ähnlichen Effekt erzielt leise Musik. Auch eine stimmungsvolle Beleuchtung trägt zum Wohlgefühl bei. Das Gute an der Sache ist, dass ein solcher Wohlfühlurlaub nachhaltig wirkt. Das heißt, dass viel, was extra für die Ferien angeschafft wurde, auch in der nachfolgenden Zeit einen höheren Wohnkomfort ermöglicht. Viele Menschen bleiben zum Beispiel dem CBD-Öl auch weiterhin treu. Und auch die dimmbaren Leuchten sorgen langfristig für ein behagliches Ambiente. Zahlreiche Anschaffungen bringen somit auch noch nach den Ferien einen angenehmen Nutzen.

Neuer Trendurlaub: nachts zu Hause, tagsüber weg

Den Urlaub nicht im Hotel, sondern zu Hause verbringen, heißt nicht, auf Komfort zu verzichten. In Augsburg und Umgebung warten zahlreiche interessante Ausflugsziele, die selbst viele Einheimische noch nicht kennen. Ein Spaziergang auf dem Kunstwanderweg im Naturpark Augsburg ist zum Beispiel ein Erlebnis dieser besonderen Art. Außerdem warten Schwimmbäder, Freizeitanlagen und natürlich auch Wellnessoasen auf einen Besuch. Es macht Spaß, Neues auszuprobieren, wofür im Alltag leider oft zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Gerade im Urlaub ist es wichtig, dass die Küche kalt bleibt. Es gibt in der Heimat so viele interessante Restaurants, die man noch nie vorher besucht hat. Am Morgen in den eigenen vier Wänden aufwachen, anschließend in der Konditorei chic Kaffee trinken, etwas Spannendes unternehmen, mittags ein Snack im Bistro und abends in einem Gasthaus speisen vermittelt selbst in der vertrauten Umgebung ein wunderschönes Gefühl von Urlaub. Auch in den Augsburger Wellnessoasen warten viele interessante Angebote. Wie wäre es zum Beispiel mit einer professionellen Aromatherapie, einer Hot-Stone-Massage oder einem erfrischenden Peeling? Und auch an den Souvenirs darf es nicht fehlen. Die Urlaubszeit ist dazu da, schöne Dinge zu kaufen. Bei einem Bummel durch die Stadt gibt es bestimmt das ein oder andere Dekoelement, das perfekt in die Wohnung passt und an einen erlebnisreichen Heimaturlaub erinnert.