"Welt": Merkel will sich am Freitag mit Astrazeneca impfen lassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich laut eines Berichts der „Welt“ am Freitag mit dem Impfstoff von Astrazeneca gegen Corona impfen lassen. Die Zeitung beruft sich auf eigene Informationen. Die Kanzlerin ist über 60 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe derjenigen, die in Deutschland für Astrazeneca-Impfungen infrage kommen.

Angela Merkel mit Mundschutz, über dts Nachrichtenagentur

Vor einigen Tagen hatte Regierungssprecher Steffen Seibert angekündigt, dass Merkel in Kürze die Impfung vornehmen lassen wolle.