Weltärztebund fordert Überprüfung der Lockerungen- Ministerpräsident sieht keine Notwendigkeit

Nach Forderungen des Weltärztebunds die Lockerungen zu überprüfen, verteidigt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die bisherigen Maßnahmen: „Öffnungen sind absolut vertretbar“

Wegen der ausbreitenden Delta-Variante fordert der Weltärztebund die aktuellen Lockerungen in Deutschland zu überprüfen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hält das nicht für notwendig. Im RTL/ntv-Frühstart sagt Günther: „Wir sind jetzt schon umsichtig und haben jeden Öffnungsschritt sorgsam überlegt. Wir sind bei den Öffnungen bisher nicht zu weit gegangen, sodass das absolut verantwortbar ist.“, so der CDU-Politiker. „Wir sind vorsichtig und vorbereitet und daher schützen wir uns vor einer Situation wie in Großbritannien.“

Mit Blick auf die Urlaubssaison verweist Günther darauf, dass nur Urlauber mit einem Negativ-Test in Schleswig-Holstein einreisen dürfen. „Dadurch habe ich keine Sorgen, dass sich die guten Zahlen verändern werden.“